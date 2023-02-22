行政院會明日將拍板「中央促進公共運輸使用方案」，高雄市府期盼中央推動公共運輸月票補助方案，能考量南北交通系統規模及完整性差異，落實南北交通平權及縮短城鄉差距，經費規劃上朝永續方向推動，高雄市長陳其邁今重申以「公車電動化、公車路線捷運化、城鄉票價一致化」3大方向，規劃配套方案，請行政院全力支持。

「中央促進公共運輸使用方案」預計明日拍板，將朝北北基桃、中彰投、南高屏三地生活圈推動交通月票。高雄市府表示，高雄市人口數比台北市多12萬人，面積是台北市的10倍大，但高雄捷運路網長度僅是台北捷運路網長度的三分之一，高雄市公車營運車輛數也僅是台北市三分之一，南部與北部公共運輸發展差距甚大，中央若僅推動公共運輸月票，等於將龐大補助資源留在北部，只有減輕北部居民通勤負擔，無法落實照顧南部廣大民眾的大眾運輸需求。

高雄市長陳其邁建議，中央應以南北交通平權及縮短城鄉差距為宗旨，優先全數核定高雄市公車汰換，達到公車電動化目標。並加速高雄路網之建置，除新闢「捷運先導公車」，以補足現有捷運路線之不足外，並加密現有公車路線班次，達到公車路線捷運化。此外，高雄幅員廣闊，偏鄉市民搭乘公路客運票價結構，應調整與市區一致，減輕偏鄉市民交通負擔，並增加交通服務，消弭城鄉差距，讓城鄉票價一致化。

陳其邁認為，南部客運業從業人員，普遍薪資待遇也較中北部低，為提升公共運輸服務量能並留住優秀人才，也將同步爭取薪資補助，以改善客運駕駛長期就業環境。另外，針對月票方案推動，高雄市已建立的交通行動服務MeNGo系統將會提供做為南高屏月票發行平台，在公車電動化、路線捷運化及城鄉一致化基礎上，同步爭取中央補助，落實南北交通平權。

高市府交通局則表示，中央推動公共運輸月票補助方案時，應考量南北交通系統規模及完整性差異，落實南北交通平權及縮短城鄉差距，希望中央一定要將高雄市所提出的公共運輸發展相關配套政策與補助經費，納入現有「促進公共運輸使用方案」。