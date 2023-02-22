日本官員週二（21）接獲民眾報案，於當日上午封鎖了一處海灘，調查一個來源不明的大型神秘金屬球，並且出動爆裂物處理小組來應對，後來透過X光檢查後確定這個球狀物體是空心的，沒有爆炸的風險。

【動画】海岸に謎の鉄球？



静岡県浜松市の遠州浜海岸に

直径１点５メートルほどの

金属製の球体が

打ち上げられているのが

見つかりました



警察が調べたところ

爆発の危険性はありませんが

どのような物かは詳しく

わかっていないということです pic.twitter.com/M8qpnfdWWy — NHK静岡放送局 (@nhk_shizuoka_) February 21, 2023

據《紐約郵報》（New York Post）22日援引日本《朝日新聞》報導，這個「可疑」 的球體出現在日本南部的沿海城市濱松市，由一位當地民眾通報的，他在上午9點之前打電話給警方說，有一個大的圓形物體被衝到了海灘上。

這位女士說，她和丈夫在週末散步時第一次注意到這個物體。據警方稱，該物體是一個球體，直徑約為1.2公尺，據信是含鐵的物質，因為它有一層鐵鏽，在當天的大部分時間之間，官員們封鎖了該球體周遭200公尺的範圍，並且民眾見到爆裂物處理小組正在檢查這個球。

而《富士新聞網》報導後來指出，經X光檢查確定該物體是空心的，沒有爆炸的危險，相關的管制在下午4點左右取消。但這次奇怪的目擊事件引發了短暫的電視關注和社群媒體的瘋狂猜測，畢竟在這個月初，美國擊落一個中國大陸疑似間諜氣球之後，又出現了多個不明物體。但由於該物體有一個突起，可以鈎住什麼東西，非常類似於停泊浮標。