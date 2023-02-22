71歲港星鄭則仕，因在電影《何必有我》中演活智能障礙的「肥貓」一角，讓他獲得香港電影金像獎最佳男主角，自此星路大開，戲路多變的他，演過超過百部港片，不過近年來因飽受糖尿病所苦，因此減產休養，整個人也消瘦一圈近日，港星姜大衛曬出與他的合照，71歲近況曝光。

姜大衛曬出和鄭則仕的合照，寫下：「今天我倆一齊開工」，只見他們都穿上西裝，鄭則仕看起來比1個月前出席頒獎典禮時，似乎又更瘦了一點，圓潤肚子消風，不過對著鏡頭微笑的他，看起來氣色不錯，但不知什麼原因目前貼文已刪除。

鄭則仕和姜大衛合照。（圖／取自微博）

鄭則仕曾2度奪下香港電影金像獎最佳男主角，演技備受肯定，不過他1993年與朋友合資開電影公司，但因經營不善而欠下巨債，只能賣車賣房兌現，好在妻子林燕明和媽媽不離不棄，加上好友劉德華的援助，幾年後終於渡過難關。

而近年飽受糖尿病所苦的鄭則仕，招牌圓滾滾身材也瘦了一大圈，他也因為在飲食控制和妻子幫忙照看下，比最胖時期少了30多公斤，他也表示自己身體狀況一切正常。