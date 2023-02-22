花蓮縣府原民處本周六（25日）將在陽光電城原住民文創館周邊草地，辦理「SA’SA’日常音樂會和市集」，屆時將有曾獲金曲獎最佳原住民歌手獎的阿努·卡力亭·沙力朋安演出。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市東大門夜市旁的陽光電城閒置多年，淪為蚊子館，經縣府爭取花東基金挹注，打造原民文創旗艦館，預計明年啟用，不過在館舍揭幕前，每月將定期舉辦音樂會，提供喜愛歌唱及音樂創作者展現的平台，228連假首日，現場也會有台灣原住民知名樂團檳榔兄弟，及曾獲金曲獎最佳原住民歌手獎的阿努·卡力亭·沙力朋安，用優美歌聲替民眾帶來一場美妙的音樂饗宴。

原民處表示，花蓮有許多音樂創作人才，部落生活及對音樂的熱愛，是創作的泉源與養分，為提供創作者們一處展現自我的演唱平台，每個月將定期在陽光電城原住民文創館周邊草地辦理音樂會，歡迎機關團體、學校社團、原民朋友們踴躍提出演出申請。

縣府原民處也搭配228連續假期，將在本周六（25日）於陽光電城原住民文創館周邊草地辦理「SA’SA’日常音樂會和市集」，市集將從下午2時開始，至傍晚5時結束，內容包括工藝、農特產、咖啡、輕食，音樂會活動則是在下午3時30分至4點30分，邀請阿努.卡力亭.沙力朋安、檳榔兄弟等魅力接唱。

原民處指出，未來音樂會的將以廣徵方式進行，不論是流行音樂、傳統古調歌謠或族語創作，個人或樂團，都能在這個平台發表及演唱，期望周末的「SA'SA'日常音樂會」能成為傳遞原民音樂魅力與交流展現的舞台。

原民處部落經濟科長鄧凱倫指出，透過每月定期在陽光電城原住民文創館周邊草地辦理音樂會，是希望能替明年將啓用的花蓮原創館揭開序幕，且民眾參加市集與聆聽歌曲時，亦可欣賞在地傳統竹編藝術家陳勇昌（Kaling）的創作作品「Taloan 打魯岸 」。

鄧凱倫接著說，本周六當天參加活動於臉書拍照打卡上傳，即可獲得限量50份的精美小禮物，且活動後也能到東大門夜市品嘗花蓮在地美食，將文化、美食一網打盡。