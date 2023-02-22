前車一路過彎壓車，後車則騎到逆向車道，最後前車失控翻覆，後車不慎撞上倒地的機車，也跟著翻倒，一連滾了數十圈。（翻攝自記者爆料網）

台中136縣道日前發生2輛機車在山路跑山飆車，前車一路過彎壓車，後車騎到逆向車道，最後前車失控翻覆，後車不慎撞上倒地機車，也跟著翻倒，一連滾了數十圈，驚悚影片曝光；網友紛紛大喊影片很療癒，「上班的壞心情都被療癒了」、「這可以買季卡嗎，我想要每天看」。

記者爆料網分享事發影片，2名騎士在台中136縣道赤崁頂往太平下山路段不斷飆車，後車騎士用行車紀錄器拍下驚悚過程，只見前車男子不斷壓車過彎，後車則騎到逆向車道，所幸路上只有零星車輛通過，但前車騎士仍在一處彎道突失控摔車，而後車騎士因撞上倒地的機車，也跟著摔車翻了數圈，畫面中可見騎士翻了相當多圈。

其他網友留言「上班的壞心情都被療癒了」、「這就是一直想上國道的二輪仔」、「這就是多數臺灣人期待猴子的下場」、「如果警察通知到案，那就更完美了」、「這可以買季卡嗎，我想要每天看」、「怎麼還有臉PO上網，佩服佩服」、「在國道這樣飆，沒有全屍都不覺得意外，有多少台車可以煞的住的」、「到轉彎還不是要煞車，沒波及其他人就好」、「比啊凡達好看，我幫他取名：蠢之道」。