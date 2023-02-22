美國總統拜登上任來失言不斷，美國華府著名廣播節目主持人嘉蘭尼克森16日在推特發文指出，白宮內線消息透露，當被問到有什麼比「新保守烏克蘭方案」更具災難性的事情？拜登竟回答「等你看到我們『毀滅台灣』的計劃就知道」，經前立委蔡正元轉發後引發國內熱議。蔡正元今(22日)又發文酸民進黨集團，不去問交情很好的白宮到底有沒有毀台計劃，反而倒過來攻擊嘉蘭尼克森是俄羅斯通訊社記者，真是低能弱智。

蔡正元21日分享了嘉蘭尼克森（Garland Nixon）2月16日的推特發文，文中指出白宮內線消息透露，當被問到有什麼比「新保守烏克蘭方案」更具災難性的事情？拜登竟回答「等當你看到我們『毀滅台灣』的計劃就知道」，引發網友熱議表示「兩岸都需要覺醒！不能被政客出賣了！」、「台灣人都要知道的事」、「疑美？我從不！我從不懷疑，美國滅掉台灣的計畫，他們看台灣的半導體不爽很久了」。

對此，行政院長陳建仁今(21日)表示，請大家不要輕信謠言，台美關係到現在史上最好，要有信心。外交部則提醒國人注意，若干有心人士刻意放大疑美論、反美論，藉由引述聳動貼文，以傳播不實資訊的方式，伺機見縫插針，企圖侵蝕台灣民眾對美國的信心，進而破壞台美夥伴關係。綠委劉世芳也強調，過去拜登在接受廣播電台訪問時說得很清楚，若中國武力侵台，美國會出兵防衛。

蔡正元則開酸表示，民進黨集團像抓了狂一樣，不去問「交情很好」的「白宮」，到底有沒有「毀滅台灣」的計劃？反而倒過來攻擊嘉蘭尼克森，說他是「俄羅斯通訊社記者」。他直言，民進黨集團真是低能弱智，如果嘉蘭尼克森是俄羅斯記者，早就被制裁了，還能天天在華府主持廣播節目？再告訴低能弱智的民進黨，嘉蘭尼克森不但是華府的名主持人，還經常上福斯電視台Fox News，擔任政治評論家，相當有名氣！