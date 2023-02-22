懷孕初期容易莫名其妙就流產，讓許多求子心切的人焦急難耐。一位人妻表示，結婚3年來她和老公積極備孕做人，直到2個月前終於懷孕，沒想到最近卻莫名胎停，婆婆事後失望責怪「到底是怎麼照顧孩子的？」沒想到老公當場大發飆，「這麼會說妳要不要自己來生一個看看？」馬上把她帶回房間安慰一番，許多網友看了紛紛直呼是台男典範。

原PO在Dcard發文表示，她和老公婚後都很希望有小孩，西醫、中醫、求神拜佛等一切努力都做了，不過肚子一直沒有動靜，直到2個月前終於懷孕，全家都很期待新生命的到來，她開始小心翼翼的生活，老公也開始規劃、瀏覽各種新手爸爸文，沒想到最近寶寶卻因自然淘汰流產了。

原PO表示，婆婆得知寶寶沒心跳流產後，開始責怪「都3年了，好不容易懷了，現在又沒有了，到底是怎麼照顧孩子的？」沒想到老公當場爆氣，「沒有了又怎麼樣，這也不是XX願意發生的，這麼會說妳要不要自己來生一個看看？」接著就把她帶回房間慢慢安慰，要原PO養好身體，甚至說「就算一輩子都生不了也沒關係，我們也可以過一輩子的兩人世界啊」，讓她當場感動淚崩，直呼自己應該嫁對人了。

對此，許多網友紛紛回應，「老公很棒很棒！簡直典範！」、「寶寶只是忘記帶東西！很快就會會來找你們了！放心！」、「最近家人的小天使也是回去天上了，要不要來到這個世界是寶寶做的決定，他為自己和你做的、最好的決定」。