被譽為真人版「魷魚遊戲」的南韓生存實境綜藝《體能之巔》，日前播出大結局，最終由混合健身選手禹秦熔(우진용，音譯)，從100位參賽者中脫穎而出，奪得冠軍榮耀，順利抱走3億韓元(701萬新台幣)獎金，而談及這段過程何等艱辛，禹秦熔在最後一道的魔王關卡「無限拉繩」，對上競輪選手鄭海民，比完整場後，他直接累趴在地上，過人毅力令海內、外的粉絲均肅然起敬。

《體能之巔》21日播出大結局，最後存活下來的5位強者禹秦熔、鄭海民、朴鎮用、金民澈、趙真亨，將依序挑戰最後5道關卡，依序分別為拔河比賽、翻轉三角形、折返跑及拉繩子的關卡，且每次均會淘汰一人，連一刻都不能鬆懈。

而眾所矚目的最後一道拉繩子關卡中，禹秦熔對上鄭海民，放在兩人眼前的是一條重又長的繩索，他們唯一要做的，就是要徒手拉繩子，率先摸到末端的即為獲勝者，過程中，禹秦熔手不停顫抖，甚至在緊要關頭，使出故意跌倒的招數，以用全身重量拉動繩索，不惜一切代價的好勝心和意志力，讓他最終贏得比賽，不過禹秦熔也累到直接趴在地上。

事後，禹秦熔在IG分享摸到繩索末端的歷史性畫面，可見他閉眼仰天的表情非常激動，汗水流得滿身都是，早就分不清是汗水還是淚水，打動無數親友轉發貼文道賀，對此，禹秦熔以簡短2字「謝謝」回覆所有人，接著放上一張自己的雕像照，看起來對這陣子的奮鬥過程相當滿意。