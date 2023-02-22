2月24日起至3月9日，內用消費「爆醬三醬麵加醇肉骨茶湯超值套餐」1份，送鴨舌2支。此為示意圖。(豆府餐飲集團提供)

新品「紅油鮮抄手」，皮薄餡香，讓嗜辣的顧客有新的選擇。(豆府餐飲集團提供)

3月2日起，在全台「北村豆腐家」消費即可免費品嚐一支「太妃甜麥仁霜淇淋」。(豆府餐飲集團提供)

月底不吃土。全台最大的韓國美食連鎖品牌「豆府餐飲」集團，旗下的「阿達師五星麵舖」開賣「非辣系列」美食，主打全台第一碗集合肉燥醬、芝麻醬、黑醡醬的「爆醬三醬麵」；2月24日起連續14天，點選「爆醬三醬麵加醇肉骨茶湯超值套餐」1份，送市值50元的美味鴨舌2支。另外，「北村豆腐家」，祭出內用就送「太妃甜麥仁霜淇淋」好康。

「阿達師五星麵舖」去年4月創立，打造「單人獨享的五星麻辣味」，百來元的套餐讓嗜辣控大啖麻辣美食也不用顧呼朋引伴，一個人就可以大飽口福，從品牌創立以來就廣受嗜辣族喜愛。業者透露很多不敢吃辣的顧客敲碗許願，希望品牌可以推出不辣的美食，造福不吃辣的人，主廚阿達師經過近一年的醞釀，推出「非辣系列」美食，2月24日正式開賣。

肉燥醬＋芝麻醬＋黑醡醬 全台第一碗爆醬三醬麵

「非辣系列」主打的「爆醬三醬麵」是集團行政主廚阿達師的私藏秘方，將經典家常的鮮美肉燥醬、醇厚芝麻醬、濃郁黑醡醬，以黃金比例混搭，三「味」一體口感協調不互搶風采，滋味絕妙。店家給醬不手軟，在細緻Q彈的圓麵條上豪邁地澆上三種醬料，爆醬份量，幾乎感受不到碗內麵條的存在。用筷子稍微攪拌，空氣中即刻瀰漫鹹甜香氣，令人食慾大開，Q彈的麵條緊緊裹上完美交融的醬料，鹹甜交織，加上濃郁芝麻香助攻，越吃越唰嘴。

此外，「非辣系列」另有「醇肉骨茶湯」，加入蒜頭、胡椒、當歸、甘草等食材一起慢火熬煮的肉骨茶湯，散發獨特香氣，少了藥材味和嗆辣的重口味，多了清爽味；喜歡重口味的朋友則可將豬肉片沾上特製的蒜味醬，透亮色澤的肉片吃起來，更多了咕溜滑順的鹹香滋味。

歡慶新品上市，2月24日起至3月9日連續14天，選購新上市的「爆醬三醬麵加醇肉骨茶湯超值套餐」1份，直接送市值50元的美味鴨舌2支。僅適用內用消費。

嗜辣的饕客也有新選擇，「紅油鮮抄手」選用豬後腿肉、獨家香料配方製成內餡，手工桿製出一顆顆皮薄餡香又飽滿的抄手，搭配阿達師特製偏重香氣與麻味的黃金調味辣油，順口香氣讓人吃到欲罷不能。

北村豆腐家出新品 「太妃甜麥仁霜淇淋」用餐免費吃

常吃美食街韓式料理的民眾應該都看過或吃過「北村豆腐家」，除了一系列的韓食，「北村豆腐家」菜單上的霜淇淋一直是長年熱銷的品項，業者也推出過不少期間限定口味，像是花生巧克力布朗尼霜淇淋、鳳梨牛奶櫻花Q果霜淇淋、香蕉牛奶巧克力霜淇淋等，這回業者以韓系甜蜜風作為霜淇淋口味發想，把韓國國民零嘴「甜麥仁」搭配霜淇淋，推出限定版「太妃甜麥仁霜淇淋」。

「太妃甜麥仁霜淇淋」以台灣新竹寶山鄉的紅糖熬出又香又濃的焦糖，再加入奶油融合出柔順質地的太妃糖霜淇淋，最後再撒上濃郁焦糖香味的甜麥仁，鮮明的層次加上滑順、甜蜜又酥脆的口感，吃起來甜蜜過癮。3月2日起，在全台「北村豆腐家」消費即可免費品嚐一支「太妃甜麥仁霜淇淋」，為餐後畫下完美句點。