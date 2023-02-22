采鈺去年第四季CIS元件封裝業績大幅下滑，但微型光學元件封裝接單維持高檔，季度營收季減13.5％達19.16億元，較前年同期減少19.6％，毛利率季減7.9個百分點達28.1％，較前年減少9.6個百分點，營業利益季減50.7％達2.26億元，較前年同期下滑65.3％，稅後純益季減38.0％達2.37億元，較前年同期減少54.4％，每股純益0.75元。

采鈺去年合併營收90.77億元，較前年成長0.5％，毛利率年減2.8個百分點達36.7％，營業利益20.69億元，較前年減少23.6％，稅後純益17.66億元，與前年相較減少18.4％，每股純益5.80元。若以產品別來看，去年微型光學元件封裝業績年增16.9％，營收占比達51％，CIS封裝業績則年減12.7％。

采鈺董事長關欣表示，2022年采鈺營運受到全球政經環境變動及半導體景氣周期變化而放緩，去年營收與前年相當，展望今年第一季營運，下游客戶因市況不明而持續調整供應鏈庫存，加上是營運淡季及工作天數減少，預期產能利用率會降低，但第一季會是近期產業景氣波動低點。