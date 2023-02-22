綜合陸媒22日報導，百度表示，2022年全年百度經調整淨利為206.8億元，優於預期的185.3億元；營收為1,236.75億元，高於預期的1,230.2億元。另外，百度董事會已授權50億美元的股票回購計劃，有效期持續至2025年12月31日。

百度財報顯示，2022年百度核心研發費用達到214.16億元，占百度核心收入比重達22.4％。未來，百度計畫將多項主流業務與「文心一言」整合，包括搜索、智慧雲、Apollo自動駕駛、小度智慧設備等。百度還將開放「文心一言」大模型，支援更多企業構建自己的模型和應用，賦能交通、能源、製造等實體經濟領域，實現生產效率的大幅提升。

報導稱，百度即將在今年3月推出新一代的大語言模型「文心一言」，它也是繼「文心一格」之後，百度的又一個生成式AI產品。百度創辦人、董事長李彥宏22日港股盤後在內部信表示，AI技術已經發展到一個臨界點，各行各業都不可避免地被改變。大陸AI市場即將迎來爆發性的需求增長，其商業價值的釋放將是前所未有的、指數級的。而百度作為中國人工智慧市場長期增長的最佳代表，正站在浪潮之巔。

港美兩地上市的百度，22日百度港股收漲1.7％，報140.5港幣。百度美股因披露2022年第四季業績與公司AI計畫，22日盤前大漲近8％。