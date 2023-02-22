傳播經紀人楊男，旗下傳播妹陪酒在2021年9月間與客人發生糾紛，夥同林及劉男衝到餐酒館，持酒瓶輪番猛砸吳姓酒客頭部、腳踹攻擊，致吳受創傷性硬腦膜下出血、多處擦挫傷，送醫後2度發病危通知，所幸救治後，未釀重大傷害。二審依重傷害未遂罪判楊等3年1月至2年7月不等；恐嚇部分則維持原判的4月至3月不等，可上訴。

楊男旗下傳播妹去年3月24日深夜被賴姓客人誤會在KTV包廂偷錢，他為傳播妹出頭夥同林、詹及賴等3男隔天凌晨趕到現場，將賴拖出包廂腳踹、毆打，詹持彈簧刀揮舞，賴男及劉姓友人多處受傷，劉男未提告、賴男在偵查中撤告。

吳姓酒客同年9月28日凌晨在1家餐酒館打電話叫傳播妹，與楊男發生口角爭執，楊男夥同林、劉男開車在同日上午8時許到場，3人圍住吳，輪番拿玻璃酒瓶敲擊他頭部，見吳已倒地，再腳踹、砸椅子攻擊，經餐廳老闆出面勸阻，楊等3人才罷手離去。

吳男受創傷性右側硬腦膜下出血、左耳撕裂傷及身體多處擦挫傷，經緊急送醫，住進加護病房、醫院宣告病危通知，晚間轉院入住加護病房，醫院再發出病危通知，經救治後，住院治療10天出院，所幸未造成身體或健康有重大不治或難治的重傷害。吳男等報案，檢警偵辦起訴。

一審時，楊男及林男坦承恐嚇，但否認重傷害未遂，辯稱，只是想教訓吳男；劉男否認恐嚇及動手打人。法官認定，楊、林及劉3人輪番持玻璃酒瓶及腳踹多次攻擊被害人頭部，依重傷害未遂罪各3年2月、3年及2年8月不等；楊等5人依恐嚇罪判3月至4月不等。楊、林及劉不服上訴。

二審時，楊及林男坦承重傷害未遂，並與吳男達成和解，雖在場人士證稱，劉腳踹被害人，但法官勘驗現場監視影像並無證據。恐嚇罪部分，法官駁回；重傷害罪部分，撤銷原判，改判楊、林及劉男各3年1月、2年10月及2年7月，可上訴。

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