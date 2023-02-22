民進黨中常會今(22日)邀請中研院社會學研究所所長陳志柔，以「台灣青年政治認同的變動」為題專題報告；據轉述，陳表示，目前政黨支持度，民進黨還是高過其他政黨，但是若是民眾黨加上國民黨，基本盤就會超過民進黨，這是要注意的地方，而4成中間選民，要多加琢磨。

此外，他特別強調，民進黨要在「抗中保台」及「親美」路線上繼續堅持，去年是因為地方選舉，這些路線上或許年輕人沒有因此站出來，但是若在明年總統大選，還在的年輕人，會因為「抗中保台」跟「親美路線」，持續會跟民進黨站在一起。

據轉述，陳認為，年齡層高及基層勞工族群，受三年疫情衝擊很大，導致這群人本來要支持民進黨卻沒站出來，這是民進黨最快速流失的一群，所以一定要有社會福利的感受，要用政策去做主力，把這些老年人的票拉回來。

據轉述，陳志柔在會中報告指出，以過去民調顯示，現在年輕人會願意為台灣而戰，或中共犯台，台灣可能有戰爭，但這些年輕人為台灣站出來的意願是高的。

他認為，民進黨傳統支持者，確實年齡層較高、學歷較低，但年輕人也很多，這是兩個極端的光譜，至於為何去年會敗選？因為疫情衝擊老年人、買菜族、攤販，可能受到一些謠言影響，年輕人才沒有因此站出來，而抗中保台跟親美路線議題，在地方選舉是不會被凸顯，也打不出來，但只要這些年輕人還在，就是把這些人召喚回來，但要如何召喚，是一大問題。