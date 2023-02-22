其祥-KY公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自2月23日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

合正股票2月20日起暫停交易
合正 今起暫停交易
大宇資旗下合正20日公布重大訊息申請暫停交易
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