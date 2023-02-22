其祥-KY股票自2/23起暫停交易 19:202023/02/22 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 櫃買中心22日表示，其祥生物科技控股司（1258）上櫃有價證券自2月23日起暫停交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 其祥-KY公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自2月23日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 合正股票2月20日起暫停交易 合正 今起暫停交易 大宇資旗下合正20日公布重大訊息申請暫停交易 #其祥-KY #暫停交易 #股票自 #櫃買中心 #其祥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 土耳其股市重開 飆近10％ 04:102023/02/16 全球財經 《興櫃股》永豐餘小金雞 UNIQLO最大RFID供應商3月上市 16:092023/02/21 財經 《櫃買市場》全達內控缺失 遭罰違約金5萬元 07:482023/02/17 財經 櫃買中心海外招商 首站揮軍大馬、泰國 04:102023/02/16 財經要聞 億杰公司內控重大缺失 遭處違約金50萬元 17:212023/02/18 財經 91APP＊-KY 強勢攻上漲停 04:102023/02/19 證券．權證 櫃買中心16日將審議鏵友益公司上櫃案 10:432023/02/16 財經 貿聯-KY評價誘人 大摩升評目標價衝高 22:182023/02/20 財經 櫃買 今審議鏵友益上櫃案 04:102023/02/16 證券．權證 KYMCO捐全地形功能車 深入土敘震災區協助重建 04:102023/02/18 時尚消費 櫃買扶植創新企業成果豐碩 創櫃板公司將達100家 10:032023/02/20 財經 《櫃買市場》扶植創新有成 創櫃板達百家 13:382023/02/20 財經 億杰內控違規 遭罰50萬 04:102023/02/20 證券．權證 永冠-KY辦理公司債募資15.63億元 20日掛牌 12:272023/02/18 財經 台積電開低拉升穩盤 中小型股續衝 14:392023/02/20 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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