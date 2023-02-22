大陸觀察者網22日報導，大陸「新能源汽車」正逐步褪去形容詞，成為「汽車」。大陸乘聯會數據顯示，2022年中國乘用車銷量中，新能源滲透率達到27.6％。中國新能源產業能夠取得今日成就，延續了13年的新能源汽車購置補貼功不可沒。不過，隨著新能源汽車競爭力提高；2023年起國家級別的新能源補貼，正式退出歷史舞台，特殊的政策支持必要性，正在消退。現在新能源「綠牌」優惠政策取消，也可望提上日程。

大陸乘聯會祕書長崔東樹表示，已向大陸國家有關部門提出了合併牌照建議，預計未來兩年實現。

大陸於2009年推出首個新能源車輛購買補貼計畫。2010年起試點購買新能源汽車補貼。2013年大陸財政部、科技部、工信部和發改委聯合頒布全國性補貼資格標準。在此期間，大陸中央已下發1520億元（人民幣，下同）補貼額。這還沒包括2021年和2020年補貼額。崔東樹預計，待所有補貼清算完成後，13年累計的補貼額總數應達約2000億元。

新能源汽車補貼額度取決於車型、續駛里程和年分。整體補貼額度逐年遞減；從2018年起，部分低續航里程的純電車不再享有補貼。

提到「新能源補貼」就想到比亞迪汽車。根據比亞迪2021年年報，比亞迪該年應獲58.7億元補貼，占其新能源汽車業務收入的6.8％，成為「補貼大王」，超過排名第二企業一倍。不過，按收入比例來算，獲益最大的是東風汽車：在2021年，東風汽車10.9％的新能源汽車收入源自補貼，2016年更是超過一半的新能源汽車收入源自補貼。

新能源汽車補貼本計畫2020年結束。不過，四部門在2020年4月宣布延長補貼至2022年底，但設置每年200萬輛獲補車輛上限。大陸其他省分此後也延長地方的補貼，或推出其他新能源汽車鼓勵政策。

2021年，新能源汽車銷量經歷了爆炸性的增長，銷量增長160％，達352萬輛。艾睿鉑2021年全球電動汽車消費者調查發現，新能源汽車或許實現了「量變到質變」的轉換。

2022年，新能源汽車持續爆發式增長，銷量增長93％，達689萬輛，市場占有率也提升至25.6％。放眼全球，只有北歐五國、荷蘭和德國的新能源汽車市場占有率超過中國。

現在，大陸國家隊退場了，但是一些地方政府仍然在持續提供補貼，甚至出台新的地補。這些補貼也不僅是為了鼓勵新能源轉型，還旨在刺激消費。比如，比亞迪總部所在地深圳就在2022年底推出截至3月31日的新能源汽車補貼，對價值10萬元以上的汽車提供每輛5千至1萬元補貼。其他地區，如山東、長春、三亞、重慶部分區縣也推出新能源汽車補貼或消費券。其他地區，如廣東和湖北，則推出以新換舊的補貼。

同樣對於新能源汽車銷量起到助推的，還有獨特的新能源汽車專牌制度。在大陸多地，綠牌無條件享受不被限行的待遇，也享有專門停車位、牌照價格減免等福利。

新能源汽車專牌制度是2016年4月推出，用於區分辨識新能源汽車，於同年12月起在上海、南京、無錫、濟南和深圳試點啟用，此後範圍逐步擴大，2018年上半年覆蓋了大陸所有城市。

不完全數據顯示，在2016年之前，大陸財政部總共只向3.2萬輛車發放了34.2億元補貼，平均補貼額10.6萬元（少數高補貼額度的客車、燃料電池車和專用車拉高均值）；2016年，中國開始推行新能源汽車專用號牌，加之同年的補貼額度部分上調，使得獲補車輛增至15.4萬輛，總補貼額為213億元。

崔東樹認為，新能源汽車專用牌照具有較強的歧視性，扭曲了汽車行業的自然發展，部分省市推出的政策更是變相削弱了交通管制法規的

實施空間。如今，新能源汽車徹底在市場上站穩腳跟，在適用交通法規方面，已經沒有異於傳統汽車的理由。據他介紹，乘聯會已經向大陸有關部門提出了合併牌照的建議，預計未來兩年間可能落地。

雖然徹底合併尚無官方資訊，但是綠牌政策收緊的趨勢已經出現。

2021年2月，上海對新能源汽車專牌政策做出修改，意味著2023年起大部分混動車將不再獲得免費專牌，2023年後純電車亦可能面臨政策變化。這在短時間內極大刺激了當地的新能源汽車消費，尤其是混動車型。2022年9月，上海成為全國首個新能源汽車滲透率超過50％的省市，而混動汽車滲透率也超過了22％。但是長期來看，這些車主可能面臨政策變化的風險。