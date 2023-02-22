Dwight Howard’s team in Taiwan was involved in a WILD brawl towards the end of their game 😳pic.twitter.com/sahpCxl8nH — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) February 22, 2023

T1聯盟19日爆發的桃園永豐雲豹和台啤英熊衝突事件，影片傳到多家國外媒體，美國籃球雜誌Dime報導在此次衝突之中，雲豹中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）也被驅逐出場，加拿大媒體TSN推特放上打架影片，又被美媒ClutchPoints轉推，獲得超過百萬人次觀看。

國外網友嘲笑霍華德在一旁不敢出手「他怕被驅逐出境」，還有人說如果霍華德出手「就像大人打小孩」，也有人驚呼「那個教練真是瘋狂」，指的可能是台啤助理教練林玠禾，他是本次事件被罰得最重的，罰金30萬元、禁賽30場，球團再對他加罰10萬元。

當然也有人喊道：「俠客快來看啊。」最愛批評霍華德的「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）也注意到了，他在IG限動分享了影片，不過歐尼爾尚未多做評論，可能他更愛看到的是霍華德出糗或被打，而不是看到霍華德在旁邊冷靜勸架。

美媒形容這是一場狂野的大亂鬥，但國外網友頗不以為然，還寫道：「這證明其他地方的籃球和美國籃球一樣，球員們都很不會打架。」「至少我有看到揮拳，贏過NBA那些只敢假充硬漢的傢伙。」籃球場在衝突發生時，場邊的球員不許踏入場內，這與棒球的成例相反，T1聯盟的意外是台灣籃壇罕見的大規模衝突。