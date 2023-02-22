北韓正在經歷嚴重的糧食危機，官方報紙也提及此事，不過評論更強調「經濟自力更生」，認為依靠外部援助，來應對糧食形勢就像「吃了有毒的糖果」。

路透社報導，近年來，這個孤立的國家持續面臨糧食短缺，原因很多，包括洪水和颱風這種天災問題，還因為持續發展核武和飛彈遭受的國際制裁，另外就是COVID-19 疫情、邊境封鎖，導致與中國大陸的貿易大幅減少都有關係。

星期三，北韓官媒《勞動新聞》發表評論，強調北韓不會接受帝國主義的經濟幫助，因為「這些帝國主義國家以援助為理由，實際上有掠奪和征服的目的，試圖干涉其國內政治…接受這些資助來提振經濟，如同吃下有毒糖果，必然後患無窮。」

韓聯社報導，在過去兩年中，北韓中部的价川市在內，有三所農村改造社發生缺糧，大約700名囚犯死於飢荒和疾病，消息來源則未具名。

韓國統一部拒絕對該報導發表評論，但周二該部表示，最近北韓一些省份，因飢餓而死亡的人數，似乎有所增加。「由於糧產量比去年下降，迫使北韓糧食供應和分配發生變化，造成更嚴重的糧食不均問題。」

韓國估計，北韓去年的農產量約為450萬噸，比2021年下降約3.8%，原因是2022年發生夏季暴雨，還有其他天氣狀況。