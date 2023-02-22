國民黨林明溱力拚遞補南投縣長許淑華的立委席次，請來中台灣超大咖、台中市長盧秀燕親自拍攝影片幫忙輔選造勢。盧秀燕強調，林明溱擔任8年的南投縣長，建設南投負責任，認真打拼為鄉親，為了南投更好，拜託大家繼續支持、投給2號林明溱。林明溱也強調，他在縣長任內，與台中等縣市一起成立「中臺灣區域治理平台」，一起針對各項民眾福祉努力，他承諾未來當選南投立委，也會為中部地區民眾爭取更多福利！

盧秀燕在影片中說：大家好，我是台中市長盧秀燕，向您推薦我的好朋友，立法委員補選登記第2號，林明溱！林明溱擔任8年的南投縣長，建設南投負責任，認真打拼為鄉親。3月4日，南投縣第二選區立法委員補選，為了南投更好，請大家繼續支持2號林明溱，投給2號林明溱，台中市長盧秀燕拜託你！

「感謝明溱的好朋友！明溱過去在立院的好同事，台中市長盧秀燕，溱情推薦林明溱！」林明溱提到，他過去擔任立委時，主張在國道6號設置一個出口舊正交流道，為的就是要讓台中市民及南投草屯鎮民更為方便！加上高速公路20公里免費，讓很多用路人持續享用中。

林明溱強調，他也在縣長任內，與台中等縣市一起成立「中臺灣區域治理平台」，一起針對空污環保、經濟發展、交通建設、觀光旅遊、農產行銷、衛生安全努力，讓大中部地區民眾，能夠更有效率的共同解決問題！

「明溱未來當選立委，也會為中部地區民眾爭取更多福利！」林明溱拜託大家，1起記得投2號，3月4號去投票！把票投給骨力、肯做的林明溱，讓我們一起守護南投！有您溱好！