農委會林務局農林航空測量所22日首次發布新引進的兩架King Air 360ER國家新型航遙測飛機，由農委會副主委杜文珍（右4）、林務局長林慶華（右3）及農航所長吳淑華（右）等來賓為新機主持啟動儀式。（鄭任南攝）

農委會林務局農林航空測量所22日發布新引進的King Air 360ER國家新型航遙測飛機。（鄭任南攝）

農委會林務局農林航空測量所新引進King Air 360ER國家新型航遙測飛機，機身線條採雙色配置，線條由機首向後上揚延伸至尾翼，並以圓弧收尾，機身線條主色為青松石色，農航所亦設計新款帶有航拍意象的所徽，塗裝於機身尾翼，展現國家在航遙測領域的專業。（鄭任南攝）

農委會林務局農林航空測量所新引進King Air 360ER國家新型航遙測飛機，裝配新一代的航電系統Pro Line Fusion，為King Air系列飛機首款觸控式飛行顯示器，具備數位化儀表，並整合飛行計畫、航圖查閱、氣象資訊等系統，藉以幫助飛行員精確飛行，增進飛航安全。（鄭任南攝）

農委會林務局農林航空測量所新引進King Air 360ER國家新型航遙測飛機，裝配新一代的航電系統Pro Line Fusion，為King Air系列飛機首款觸控式飛行顯示器，具備數位化儀表，並整合飛行計畫、航圖查閱、氣象資訊等系統，藉以幫助飛行員精確飛行，增進飛航安全。（鄭任南攝）

新型航遙測飛機委由美商Avcon公司在美國負責航遙測飛機改裝工作，工程內容包含機腹2個照相艙開孔，圖中右側的艙洞已安裝eica DMC III高解析度航攝數位相機，左側的艙洞將會安裝高光譜掃描儀或光達掃描儀等裝備。（鄭任南攝）

新型航遙測飛機委由美商Avcon公司在美國負責航遙測飛機改裝工作，工程內容包含機腹2個照相艙開孔，圖中前方的艙洞已安裝eica DMC III高解析度航攝數位相機，後方的艙洞將會安裝高光譜掃描儀或光達掃描儀等裝備。（鄭任南攝）

農委會林務局農林航空測量所新引進King Air 360ER國家新型航遙測飛機，機上搭載之最先進的Leica DMC III高解析度航攝數位相機，相機系統包括五個同步運行的鏡頭，一個使用CMOS感測器技術的全色域鏡頭和四個使用CCD感測器的多光譜鏡頭。四個多光譜鏡頭配備了紅色，綠色，藍色和近紅外線波段的彩色濾光鏡。並搭載大像幅單片CMOS感測器，拍攝的整張影像約3.73億個像元。（鄭任南攝）

農委會林務局農林航空測量所新引進King Air 360ER國家新型航遙測飛機，狹小的機艙中設有操作區，航拍人員在設定好後方搭 載之Leica DMC III高解析度航攝數位相機後，就可在飛機起飛後藉由操作區上的控制銀幕來操作相機進行拍攝。（鄭任南攝）

農委會林務局農林航空測量所新引進King Air 360ER國家新型航遙測飛機，機身線條採雙色配置，線條由機首向後上揚延伸至尾翼，並以圓弧收尾，機身線條主色為青松石色，農航所亦設計新款帶有航拍意象的所徽，塗裝於機身尾翼，展現國家在航遙測領域的專業。（鄭任南攝）

新型航遙測飛機委由美商Avcon公司在美國負責航遙測飛機改裝工作，工程內容包含機腹2個照相艙開孔、線路重整等改裝工作，工程浩大。（林務局農林航空測量所提供）

農委會林務局農林航空測量所新引進兩架國家航遙測飛機King Air 360ER。

本次引進的2架King Air 360ER新航遙測飛機，配備最新型全數位航電系統、自動油門，全機更裝配自動艙壓系統，飛航高度可達3萬5000英呎，機身加裝長程油箱，飛航距離延伸至2600海浬，可涵蓋至東沙群島等地。為執行航遙測任務，需對機腹進行高難度改裝開設雙照相艙，搭配高解析航攝數位相機、高光譜掃描儀、光達掃描儀等裝備。配備的Leica DMC III高解析度航攝數位相機，每張高達3.73億像元，每張影像儲存間隔僅需1.9秒，飛機可以飛更快，增加拍攝效率。

兩架新機號碼分別註冊為B-36001及B-36002，機身線條採雙色配置，線條由機首向後上揚延伸至尾翼，並以圓弧收尾，象徵航遙測任務昂揚永續圓滿。機身線條主色為青松石色，象徵森林蓊鬱蒼翠的綠色融入晴空萬里的藍色，農航所亦設計新款帶有航拍意象的所徽，塗裝於機身尾翼，展現國家在航遙測領域的專業。

農航所是全國唯一的航測單位，自民國43年開始執行航空攝影的任務，已超過一甲子的歷史。農航所拍攝出來的航空照片，多年來提供各政府機關、公司行號及一般民眾廣泛使用，除了擁有厚實的航攝影像資料庫，並具備政府唯一的航攝專業工作團隊。但農航所原本用於配合航攝作業的航遙測飛機，僅剩一架且機齡已經超過40年，基於航攝品質、飛安等多方面的考量，農航所必須尋著手推動國家航遙測飛機更新事宜。依據政府採購法規定採公開招標方式辦理，類似BOT之融資租賃方式進行，整個計畫長達10年，委由民間業者飛特立航空股份有限公司提供改裝完成的全新航遙測飛機2架，並在融資租賃期間投入約5000小時的飛行服務。預估每年至少可拍攝全臺灣一次15公分解析度之影像，長期提供高品質的航照圖資，落實服務各機關、企業及民眾的任務，同時也希望持續健全國土影像資料，創造經濟產值，提升國家競爭力。

林務局農林航空測量所22日舉辦記者會，邀請產、官、學各界貴賓與會共同見證新機的引入過程，同時也進入松山機場實際參觀新型航遙測飛機帥氣的外部塗裝及執行航拍任務的精密設備。