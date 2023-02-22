有「苦情歌后」之稱的台語歌手蔡秋鳳13歲就出道，推出第一張唱片後迅速走紅，之後一首《金包銀》讓她成為台語歌壇天后，因歌詞演唱出江湖中人的心聲，被許多受刑人喜愛，蔡秋鳳個性單純，情史也屈指可數，至今仍然未婚，近日她在節目談與螃蟹王子黃泯萊分手原因，直呼「做朋友感情更好」。

蔡秋鳳2016年情斷新加坡螃蟹商人黃泯萊，她透露雖然兩人沒有在一起，但現在還是朋友關係，回憶初識場景，蔡秋鳳說自己比對方大5歲，是由經紀人介紹，當時對方剛開始經營螃蟹生意，兩人見面時也沒想很多，結果見面後第三天對方就為她特地跑到台北家中拜訪，請蔡秋鳳的家人到新加坡看觀察，這才感動了她。

蔡秋鳳直言和對方交往前，黃泯萊有8個月沒生意，是交往後被新加坡媒體報導，對方生意才有了起色，不過也因為如此兩人沒時間相處，加上距離的影響，最終只能黯然分手，蔡秋鳳也說：「不見得要在一起感情才會很好，反而是做朋友感情更好」。

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蔡秋鳳前陣子在節目上被歌詞觸動，偷偷拭淚行為當場被吳宗憲抓包，立刻詢問是否也有這樣一個人。蔡秋風透露一生當中男友不超過3個，情感史相當單純，談起某任男友，她語帶悲傷「有一位真的我想嫁給他」，只是當下的時機不對，兩人最後也沒有結果，她哽咽表示至少曾經擁有過就很開心，卻一度忍不住淚崩，最後勉強控制情緒「沒有，突然間就有那種感覺了」，感慨也許老天爺給她一個溫暖的家，卻沒給她愛情的緣分，坦言對方很好，就是時間點不對。