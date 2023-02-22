騎士行經新北市新莊區中央路上時，發現1輛休旅車疾行，為避免發生意外，便減速慢行，事後才知道原來是遇到遭轟6槍的逃逸嫌犯。

逃逸還這麼斯文？有騎士行經新北市新莊區中央路上時，發現前方橫向車道文藝路上有輛休旅車疾行，雖然，他行駛方向的號誌路口是綠燈，但他還是選擇減速以免發生意外，沒想到當他接近路口時，發現對方駕駛在路口減速，並且查看車況後，才闖紅燈右轉加速離開，事後，他才發現原來該休旅車的駕駛是被追緝中的逃逸嫌犯。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段35秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於新北市新莊區中央路與文藝路口，分享影片的原PO也表示，遠遠就看到這輛車速度很快，感覺就是要闖紅燈，於是，他便開始放慢車速，慢慢騎近一看才發現該車左側車頭損毀，駕駛側窗被砸破，後來才得知，原來該輛車是被追緝中毒販。

從影片中可見，騎士行經在新北市新莊區中央路上時，在前方橫向車道的文藝路上有輛休旅車飛快的行駛到路口，然而，騎士前方路口號誌顯示是綠燈，於是騎士便減速以免發生對撞車禍，然而，騎士到路口時，卻發現該休旅車竟在斑馬線上停下，看了車況後，才闖紅燈右轉離開。

影片一出，網友紛紛留言表示「雖然闖紅燈，可是還是有看路況欸，太神了，肇逃嫌犯」、「逃逸還這麼斯文」、「逃逸竟然會看車？比那些三寶好多了」、「放慢速度，彬彬有禮」。

這起案件發生在昨(21)日，北市刑大偵七隊前往新北市五股區查緝林姓毒販，但林嫌拒捕甚至還衝撞警車，偵七隊幹員對著林嫌駕駛的車輛車身與輪胎開6槍，但仍讓林嫌逃跑，其涉案車輛，在新北市新莊區中和街上被發現，經警方漏夜調查，今(22)日下午在桃園市龜山區將林嫌逮捕，但林嫌身上已無毒品，警方帶回偵訊中。

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