許多人都喜歡去傳統市場買豬肉，有一名在豬肉攤工作過的網友20日發文表示，「豬梅花」是豬隻施打疫苗的部位，「通常是業內人士才知道」，呼籲大家盡量少吃。對此，行政院農業委員會今（22）日澄清，若發現不合格的肉品，皆會直接判定廢棄，不會流入市場，強調國產豬檢驗嚴格，消費者大可放心。

日前有自稱曾在豬肉攤工作過的網友在臉書社團《爆廢公社》發文指出，「懂得人會盡量少吃梅花肉」，因該部位是豬隻打針首選，有些豬打針後會產生肉瘤，可能是綠色、淺綠、偏黃的色澤，有些已乾掉變粉狀，也可能是膏狀或水狀。該網友還說，約6、7成的豬隻會有此情況，「真正健康又漂亮的豬比較少」。

對此，農委會說明，豬隻跟人一樣，生長過程中也需要完整的防疫措施，如在頸肩部注射疫苗，僅少數豬隻的梅花肉會出現如肉瘤的現象，肉販普遍會將其切除，「只要清除乾淨，不會影響肉質衛生」。

農委會強調，國產毛豬在屠宰過程中，都會有屠檢獸醫師詳細檢查，長年下來已建立非常完整的肉品檢查與淘汰機制，只要發現肉品未達標準，就會立即淘汰，不可能任其流入市場。

而台灣冷凍肉品工業同業公會也指出，豬隻的疫苗注射是正常防疫措施，以行之有年，「不影響肉品品質及安全」，偶爾因注射造成腫脹，皆屬於正常現象，肉商販售時也會仔細清除，呼籲消費者安心購買。