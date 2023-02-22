市場看好中市觀光前景 大型旅館相繼籌設興建

疫情趨緩邊境解封，台中位於台灣中心交通便利，台中港區綠電產業及中部科學園區的科技、商務人士，推升周邊商務會議及住宿需求，指標性公共建設台中綠美圖、台中國際會展中心也將陸續完工，市場看好台中市的觀光發展前景。觀光旅局指出，預計新增提供客房量能達1200間以上，創造500個以上就業機會。

觀光旅遊局長陳美秀表示，繼去年底中區地標國際品牌酒店開幕營運，多家大型旅館也籌設興建中，將為旅宿業注入新活力。去年中起，台中國旅市場復甦亮眼，統計去年度住宿台中的旅客約737萬人次，較前年成長141萬人次，成長率23.7％。

陳美秀指出，市場業者普遍都看好台中市的發展前景，至少有6家大型旅館興建籌備中，落成營運後可提供旅客更多元的選擇，為旅宿業注入新的活力，提升國際能見度；觀旅局也將持續打造景區亮點，建構友善環境，並陸續舉辦大型的活動，引客來台中觀光旅遊與消費。

觀旅局表示，受疫情影響，2020至2022年平均每年新設旅館約9家；揮別疫情，今年1至2月已有3家旅館業者取得登記證營業，未來還有台中商銀、大毅建設及中華郵政等大企業入主旅館業，多家大型旅館將相繼落成，各家大型旅館皆具150間以上客房數，市場看好中市未來觀光前景。

觀旅局強調，台中氣候怡人，春暖花開處處是秘境，228連假邀請民眾相約來趟漫活之旅，並提醒民眾可先至台灣旅宿網查詢合法旅館及民宿，或現場投宿前查看業者是否有懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識牌，確保旅程住的安心、玩得開心。