大園警方透過手機定位找到老翁。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園區一名94歲楊姓老翁，昨日下午外出購物卻不小心迷路，走到偏僻的工地內被石頭絆倒無法起身，在寒風中待了6小時，警方接獲家屬報案，利用老翁手機定位順利找到人，幫助老翁平安返家。

大園警分局指出，楊姓老翁的家屬於21日晚間10時許，神情慌張走進竹圍派出所報案，稱其父親下午說要外出買菸卻一直沒有回家，家人們四處找遍都沒有找到人，利用父親的手機定位也只知道大概位置，由於父親年事已高加上天氣寒冷，擔心他發生意外，請警方幫忙協尋。

警方獲報後不敢大意，利用楊翁最後的手機定位位置，立即前往桃24線一帶尋人，但因該處為偏避道路照明不足，員警利用探照燈來回搜尋，總算在一處工地旁發現倒臥在地的楊翁。他表情痛苦不斷哀號，向員警說他出門後就忘了怎麼回家，走到工地卻不小心被石頭絆倒無力起身，只能在原地苦等救援。

員警見楊翁手腳有些許擦傷、身體不停顫抖，趕緊將他帶回派出所，並通知救護人員前來包紮傷口，所幸老翁休息過後身體已無大礙，家屬對於警方的熱心協助深表感謝。