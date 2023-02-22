111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級6強複賽22日進入最後一天賽程，本季挑戰4連霸的世新大學，預賽階段最後兩場接連輸給文化大學、台灣師大，不只中斷開季9連勝，也吞下本季頭兩敗，經過約兩周調整，複賽對文化、台師復仇成功，22日最後一戰94比44大勝台灣科大，世新帶著複賽5戰全勝戰績，再度前進台北小巨蛋4強決賽。

世新新外援吉芙16分全場最高，並抓下6記籃板，李盈潔進帳15分並有2次抄截，達成個人UBA生涯100抄截里程碑，游沁樺13分、6籃板、3抄截，蔡佑蓮10分、6籃板、4助攻；台科王禹雯13分全隊最高，並抓下6記籃板，艾郁婕贊助11分、10籃板。

本日最後一場賽事，也是4強交叉對決前哨戰，台灣師大69比65擊敗文化大學；經過5天複賽，世新大學5勝0敗第1，台師4勝1敗第2，文化3勝2敗第3，佛光大學2勝3敗第4，北市大學1勝4敗連3季排第5，台科大0勝5敗第6；3月24日到25日在台北小巨蛋的4強決賽，世新將和佛大搶女子組冠軍賽門票，另一邊則是台師和文化對壘，4強決賽門票，將於3月9日中午12點半於KKTIX開放索票。

接下來公開男一級8強複賽25日起展開，地點同樣是台北體育館4樓。