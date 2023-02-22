中國內蒙古一座露天煤礦下午驚傳大面積坍塌，多名作業人員和車輛被掩埋。截至今晚6時，事故已造成2人死亡，6人受傷，還有53人失聯。有關當局已啟動事故救急一級響應搶救中。

針對這起中國大陸今年以來最嚴重的工安事故，中國國家主席習近平已作出指示，要求千方百計搜救失聯人員 ，全力救治受傷人員，切實維護人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

央視新聞報導，內蒙古自治區阿拉善盟阿拉善左旗新井煤業有限公司一露天煤礦發生大面積坍塌。現場造成多名作業人員和車輛被掩埋，目前國家礦山安監局內蒙古局已啟動事故救援一級響應，多支救援隊正在趕往救援。

報導引述阿拉善盟騰格里經濟技術開發區應急管理局指出，事發時間為22日下午1時12分。截至晚間6時，事故已造成2人死亡，6人受傷，還有53人失聯。目前已有6支救援共200餘人已抵達現場進行救援。

澎湃新聞引述新井煤業一名職工指出，事故發生前，該煤礦開展正常生產工作，據初步估算，坍塌長度約400公尺。

「企查查」App顯示，內蒙古新井煤業有限公司成立於1999年9月，註冊資本人民幣5000萬元，法定代表人為王學雲。

該公司顯然經營不善，目前關聯1條被執行人訊息，被執行總金額8075萬元；失信被執行人訊息13條，失信總金額約7.57億元；限制高消費訊息共31條，關聯物件包括該公司股東陳逢干、丁瑞以及法定代表人王學雲。