許多情侶追求新的情趣時，鴛鴦浴是熱門選項。一位女子表示，男友第一次和她一起洗澡時全程起立，最近第2次一起洗鴛鴦浴，沒想到男友一開始卻完全沒有反應，讓她自卑的擔心是不是自己的魅力不夠，所以男友沒興趣。不過許多網友指出，就連AV男優都不可能無時無刻都有生理反應，原PO純粹是想太多。

原PO在Dcard發文表示，一開始鴛鴦浴時，男友完全沒有生理反應，直到中途他們在浴室裡開始玩起來後，男友才終於有反應，不過準備改到房間續戰時，男友又逐漸脫離充血狀態，最後兩人在床上聊天時，男友就累到直接睡著了。

原PO指出，讓她覺得自卑的是，某次曾發現男友在看跟她身材差很多的大奶網美，加上男友第一次鴛鴦浴時全程起立，讓她相當擔心自己對男友魅力不再。

對此，許多網友紛紛回應，「怎麼可能一看到性慾就馬上來，又不是癡漢，還是要看當天精神狀態吧」、「你該不會以為男人跟你相處要一直勃起吧？那你想你爸在家看到你媽也是一直勃起嗎？想也知道不可能無時無刻都勃起」、「AV男優都沒這麼強」。