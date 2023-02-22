去年下半年受到鋼市低迷影響，東和鋼鐵全年營收為599.72億元、年增2％，累計營業利益為51.86億元、年減26.53％，累計稅後純益為39.94億元、年減32.37％，每股稅後純益為5.47元，略遜於前年的5.95元。
東和鋼鐵去年EPS為5.47元 擬配息3.5元
東和鋼鐵去年稅後純益為39.94億元、年減32.37％，每股稅後純益為5.47元，董事會決議，擬配發每股現金股利3.5元。
東和鋼鐵去年稅後純益為39.94億元、年減32.37％，每股稅後純益為5.47元，董事會決議，擬配發每股現金股利3.5元。
去年下半年受到鋼市低迷影響，東和鋼鐵全年營收為599.72億元、年增2％，累計營業利益為51.86億元、年減26.53％，累計稅後純益為39.94億元、年減32.37％，每股稅後純益為5.47元，略遜於前年的5.95元。
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