去年下半年受到鋼市低迷影響，東和鋼鐵全年營收為599.72億元、年增2％，累計營業利益為51.86億元、年減26.53％，累計稅後純益為39.94億元、年減32.37％，每股稅後純益為5.47元，略遜於前年的5.95元。

華星光元月續轉盈 EPS 0.08元
信義去年EPS 1.66元 擬配息1.2元
鋼聯去年EPS 8.84元 將配發6.5元現金股利
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