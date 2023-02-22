韓星黃旼炫現身MONCLER大秀現場，花花外套粉絲大讚太帥了。（MONCLER提供）

陳立農出席MONCLER THE ART OF GENIUS創藝大秀。（MONCLER提供）

海莉比伯（Hailey Bieber）以經典黑白配俐落現身MONCLER THE ART OF GENIUS創藝大秀。（MONCLER提供）

繼上季在米蘭大教堂歡度品牌70周年後，MONCLER在倫敦時裝周上舉辦的MONCLER THE ART OF GENIUS創藝大秀，可說是結合服裝展演、藝術設計、藝術、娛樂、體育的跨界盛會，秀上邀來靈魂歌姬Alicia Keys在現場演出，另外還有包括韓星黃旼炫、李毓芬、陳立農、海莉比伯（Hailey Bieber）等人都到場支持，黃旼炫、陳立農兩人分別展示不同的時尚氛圍，前者清新可愛、後者黑白經典各有勝場，另外李毓芬雖與海莉比伯都著白色羽絨服亮相，相較於海莉的俐落幹練，前者的白色羽絨服點綴羽毛裝飾的效果，氣場更盛。

靈魂歌姬Alicia Keys為席MONCLER THE ART OF GENIUS創藝大秀獻聲。（MONCLER提供）

藤原浩潮牌FRGMT與Moncler聯名系列服飾。（MONCLER提供）

MONCLER自2018推出GENIUS企劃起，皆會邀請不同單位合作探索時尚的更多可能，本次聯合Alicia Keys、新任 Louis Vuitton 男裝藝術總監菲董 Pharrell Williams、 Mercedes-Benz、意大利潮牌 Palm Angels、藤原浩主理的 FRGMT、運動品牌 adidas Originals、鬼才球鞋設計師 Salehe Bembury、由饒舌歌手 Jay-Z 創立的音樂品牌 Roc Nation（搖滾國度），以及設計師 Rick Owens ，透過各自的標誌性元素、美學、理念呈現不同的展場，使整場大秀宛若一場大型的博覽會。

MONCLER THE ART OF GENIUS創藝大秀最受討論的展場之一，是與汽車品牌合作賓士的合作展出。（MONCLER提供）

Moncler 與 Rick Owens合作系列服飾，兼具科技感、暗黑風格。（MONCLER提供）

adidas Originals與Moncler聯名系列，運用高彩度色澤詮釋品牌經典羽絨衣。（MONCLER提供）

其中最受矚目的兩場秀，分別是與德國豪華汽車品牌賓士、暗黑風格設計師Rick Owens合作系列，前者在展場舞台中放置名為「PROJECT MONDO G」的藝術裝，以賓士G-Class車款為基礎，待在車輪上以MONCLER標誌性的羽絨衣方格狀衍縫形式呈現，將原先凌厲的車型修飾地更加柔和;後者則將品牌經典的暗黑風格揉合科技感，呈現出帶有科幻風格的展出。