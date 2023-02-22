百萬Youtuber「HowHow」(陳孜昊)以搞笑形象擄獲許多粉絲，2019年和創作歌手鄧福如步入禮堂，婚後兩人育有1子，一家和樂低調，但他仍常成為話題焦點，近日有一名網友發文問：「HowHow為什麼娶得到鄧福如？」吸引4千位網友點讚關注，其中，HowHow更在IG限動做出超爆笑回應。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》上傳HowHow和鄧福如的婚紗照，只見HowHow身穿筆挺的雙排扣西裝，鄧福如則穿著一襲深V禮服，炸出渾圓北半球，兩人同框時皆露齒燦笑，畫面超級恩愛，不過原PO卻做出質疑：「為什麼HowHow不帥，卻能娶到鄧福如這位好妻子？」讓不滿的網友群起炎上。

網友質疑HowHow憑什麼娶到鄧福如，意外釣出本人親自回應。(圖/HowHow IG)

網友們紛紛圍剿：「你知道他是師大附中和政治大學畢業的優等生嗎」、「因為他有業配你沒有」、「就憑他不會整天在這裡講幹話就贏你了」、「他有才你沒料，這就是差距」、「自己又長得什麼德性，一天不發廢文會死一樣」，就連Howhow本人都在IG限動轉發貼文，超霸氣回覆：「你才不帥」，不失風度地反嗆對方，背景音樂還放了老婆鄧福如的歌曲，大秀恩愛。

其實，HowHow曾拍片提及，由於網紅身分，鄧福如因此知道他是誰，之後在因緣際會之下結識，兩人聊天很投機，HowHow更曝光告白時，其實僅說了一句：「好啦在一起啦」，更透露情侶間不需要轟轟烈烈，生活的小事才更令人感動。