雞屍散落滿地。（吳進昌提供／蔡明亘桃園傳真）

有的雞隻連腳都被咬掉。（吳進昌提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音區一間種苗花圃業者，昨疑遭野狗群闖入攻擊園內雞舍，將近40隻雞通通慘死，雞屍遍野，甚至有的雞「連腳都被咬掉」，讓飼主看了十分心疼又無奈，且據悉，當地許多有養雞的民眾，都有類似慘痛經歷。對此，桃市府動保處表示，今派員到場未發現野狗成群結隊情形，將針對具攻擊性的野狗加強精準誘捕。

這次受害的楊姓業者表示，當地許多人都有養雞，不少流浪犬會成群結隊偷襲，闖入雞舍攻擊雞隻事件偶有所聞，盼動保單位加強管制流浪動物。市議員吳進昌也提到，過去他在觀音的蓮花池飼養鵝時，野狗群偶爾會闖入追逐，相信這不是單一個案，盼動保單位加強管制處理。

動保處指出，今已派員到場勘查，未發現流浪狗成群結隊情形，將於附近地區設置誘捕籠，針對會追逐、咬人或攻擊家畜等，具攻擊性的犬隻進行「精準誘捕」，並秉持TNVR（誘捕、絕育、回置）原則持續進行宣導，另也建議飼主做好防護措施，動保處若接獲相關案件，也將到場巡查設法誘捕。