「為什麼中國不會成為另一個美國」？中國外交部部長助理、發言人華春瑩21日晚在推特曬出圖片，給出有關這個問題的10點原因。她還表示，美國一些聲音總是聲稱中國要在世界上取代美國，事實上，中國根本無意「超越」美國，也無意把自己變成另一個美國。

環球網報導，華春瑩先是發推稱，「美國對華發動了一場瘋狂而歇斯底里的輿論戰。美國高級官員稱，中國『想把聯合國憲章和《世界人權宣言》扔到窗外……』」

華春瑩發推稱：「別逗了！想想是哪個國家在利用虛假信息對伊拉克、敘利亞、阿富汗等國家發動戰爭，干涉別國內政，甚至推翻別國政府。」

她繼續表示，「看看是誰允許『我無法呼吸』事件發生，是誰的人民(包括學生)每天都死於槍支暴力。規則應該為各國人民服務，為各國所遵守。僅為美國利益服務的規則不是規則，而是霸權工具。」

接下來，華春瑩發推稱，「美國一些聲音總是聲稱中國要在世界上取代美國。事實上，中國根本無意『超越』美國，也無意把自己變成另一個美國。這裡有10點原因（至少）」。

在她隨後發佈的「為什麼中國不會成為美國的10點原因」中，每一則內容都附上了美國製造或引發的現實場景圖：

「原因一：中國從來不對少數民族進行屠殺、掠奪和種族滅絕，從來不允許發生『我無法呼吸』事件。」

「原因二：中國從不允許1％的人口擁有相當於90％＋人口財富的總和。」

「原因三：中國從來不允許其人民死於大規模槍擊事件，更不用說讓孩子們在校園裡被槍殺了。」

「原因四：中國不允許毒品問題困擾國家並每年導致10萬以上的人死亡。」

「原因五：中國從不侵略別國，不搞殖民擴張。」

「原因六：中國從不干涉別國內政，從不在國外尋找和扶植代理人。」

「原因七：中國從來不把外交政策建立在『欺騙、謊言和偷竊』上，因為中國把這些視為恥辱，而不是驕傲。」

「原因八：中國從不稱霸世界，不剝奪任何國家（地區）的發展權。相反，中國謀求共同發展和繁榮。」

「原因九：中國從來不會為了勝利而不擇手段地削弱或消滅對手。相反，中國專注於提升並超越自己。」

「原因十：中國從不向流浪的氣球發射導彈，而是投資建設更好的鐵路，讓人民享受安全和健康。」