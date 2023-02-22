大陸外交部副部長孫衛東當地時間21日在東京與日本外務省外務審議官山田重夫舉行第二十九次中日外交當局定期磋商。雙方就中日關係及共同關心的國際地區問題坦誠深入交換了意見。孫衛東強調，中日關係的重要性沒有變，也不會變。

根據大陸外交部網站，孫衛東表示，面對當前複雜多變的國際地區形勢，中日關係的重要性沒有變，也不會變。雙方應以兩國領導人關於構建契合新時代要求的中日關係等重要共識爲遵循，以今年中日和平友好條約締結45周年爲契機，維護基礎、增進互信，恪守中日四個政治文件各項原則；理清認知、把握定位，堅持和平、友好、合作的大方向；順應大勢、合作共贏，維護全球産供鏈穩定暢通；著眼大局、妥處分歧，將矛盾分歧置於雙邊關係適當位置加以建設性管控，確保中日關係不停滯、不偏航、不倒退，沿著正確軌道行穩致遠。

孫衛東強調，歷史、台灣等重大問題關乎兩國間基本信義和中日關係根基，希望日方以史爲鑒，一以貫之，堅持走和平發展道路，堅持一個中國原則。核污染水排海問題關乎全球海洋環境和公衆健康，日方應切實以公開、透明、科學、安全的方式處置。

山田重夫表示，此次磋商坦誠深入，具有積極意義。日方一貫高度重視日中關係，願與中方一道，落實兩國領導人關於構建穩定建設性日中關係重要共識，加強對話溝通，妥處矛盾分歧，共同致力於雙邊關係的穩定與發展，共同展現責任擔當，共同促進地區乃至世界的和平與繁榮。