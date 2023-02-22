中正一警方邀集近百外送員進行交通教育訓練。（警方提供）

中正一警方邀集近百外送員進行交通教育訓練。（警方提供）

外送員載送途中發生交通事故時有所聞，中正一警方為加強外送人員交通安全意識，日前邀集近百名Uber Eats的外送員，在警局舉辦「外送平臺交通安全教育訓練」，藉此傳遞正確、安全的駕駛觀念，以減少交通事故發生，守護民眾交通安全。

中正一分局表示，本次訓練與Uber Eats外送平台合作，內容包括「道路交通安全相關規定」、「車輛停讓行人、落實速度管理暨防禦駕駛等交通安全觀念」、「易肇事路口及常見碰撞型態分析」及「交通事故實務影片案例解析」等四大主題，由局內交通分隊事故處理員警製作簡報進行宣講。

警方希望透過案例說明，強化外送員交通安全觀念，也利用事故案例影片深入剖析，避免危險、不當的駕駛行為，降低用路人事故風險。

中正第一分局提醒，外送員送餐講求效率，分秒必爭外也經常需要查看手機確認送餐資訊，但千萬要謹記行車上路「安全第一」，駕駛用路即存在事故風險，一定要嚴肅認真看待「速度管理」，尤其年輕機車駕駛是交通事故高風險族群，培養正確交通安全觀念才能避免事故發生。

警方指出，行車時「不闖紅燈，不搶快」、「禮讓行人，不爭道」、「騎車專心，不看手機」，變換車道及轉彎時再三確認後視鏡及其他車輛行向，也要建立防禦駕駛觀念，才能讓餐點「快速」送達顧客手中，自身也「安全」抵達目的地，參與的外送人員都表示獲益良多。