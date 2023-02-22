「學長！希望你趕快回家！」民進黨前立法委員林豐喜的獨子林維新，攀登花蓮縣能高越嶺不幸山難身亡。他為我國自由車好手，2003年退役後仍持續從事相關運動，跨足單車、爬山、溯溪等戶外活動相當活耀；他的友人聽到噩耗後，儼如晴天霹靂不捨在他臉書留言，「兄弟你也走的太快了」、「感謝過去有你的開心日子！」

45歲林維新為我國自由車好手，他的父親林豐喜是民進黨前立委，早年從事農民運動。林維新長年從事相關運動活動，跨足單車、爬山、溯溪等戶外活動。

前立法委員林豐喜昨天已趕到花蓮處理後事，並回憶當年他常帶4、5歲兒子爬山，如今兒子發生山難，他強忍悲痛感概，「他愛山就回歸山林吧…」，心有萬般的不捨，卻又半點不由人。

林維新的坊間友人說，這次能高越嶺路線不是林首次挑戰，林超車走在前面，第二位山友因發現路間蜘蛛絲未清掉，回頭發現掉落在路徑的手杖與墜落跡象。19日才跟林碰面的另名友人回憶，當天他騎單車挑戰能高路線，方碰到要爬山的林維新，卻於隔天就聽到他的死訊，儼如晴天霹靂。

林維新的友人得知他死訊，紛紛都不敢置信，上林維新個人臉書留言，「天啊不會是我認識那位…」、「最好是騙我的」；臉書更湧入友人哀悼留言，「學長，你走得太快了」、「學長希望你能趕快回家」……讓認識林維新的友人，心中都充滿不捨與哀痛！