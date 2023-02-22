香港女星黎姿（現名馬黎珈而）昔日是歌影視三棲藝人，以電影《古惑仔》系列和電視劇《倚天屠龍記》、《金枝慾孽》，在觀眾心中留下深刻印象，但2008年嫁給富商馬廷強後，宣布退出演藝圈，之後只能在一些活動上或她的社群得知近況。黎姿最近出席活動，罕見透露有機會復出演戲，前提是3個女兒都同意，讓粉絲又萌生再見她演出的希望。

黎姿婚後淡出演藝圈，與富尪馬廷強先後生下3個女兒，她除了當稱職媽媽在家相夫教子，另外還幫親弟弟打理美容公司，成為「最美CEO」；黎姿日前到上海出席旗下品牌開幕活動，雖然已經51歲但狀態保養得相當好，臉上看不出歲月的痕跡。

黎姿鬆口復出拍戲最重要條件。（圖／摘自黎姿微博）

在活動上黎姿也罕見鬆口可能復出拍戲的消息，她表示她知道有很多粉絲想念她在螢光幕前活躍的時候，常常在不同平台上看到粉絲們的留言，心心念念她先前演過的角色，「很感謝大家一直以來的支持和鼓勵」，但時間有限，所以如果3個女兒同意不抱怨，有朝一日她會復出拍戲。

黎姿可能復出的消息立刻引起網友討論，許多人激動表示，「無論黎姿做什麼都支持，如果能又在電視和大銀幕看到妳，我一定會哭」、「復出拍戲或拍綜藝該有多好」、「51歲還能這麼美，太不可思議了」。