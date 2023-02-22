高雄洲際酒店與台灣美妝界中提供世界各地生活品牌的「10/10」首度攜手合作，以質優經典、創新獨具的香氛保養品系列推出主題住房專案，為講究生活品味的賓客打造結合旅宿與香妝的假期。

首波專案以源自英國由貴族Carole Bamford女爵創立的有機香氛品牌「Bamford」為主，該品牌產品堅持完全於英國製造，不含防腐劑、界面活性劑、人工色素、礦物油及人工合成香料，而Carole Bamford分享創辦理念為：「有機不只有益於自然環境，也對我們的生活有極佳的正面影響，是真正的奢華。」也與高雄洲際酒店盼為賓客在旅行住宿中傳達美好幸福、重視永續實踐及低調奢華的風格相符。

10/10香氛主題住房專案適用高雄洲際酒店所有房型，透過IHG官網訂房選擇「Fragrance Journey」，便能享經典全自助式早餐每房至多2客，優惠房價加2023元還可獲價值6550的Bamford香氛組，內含不挑款的Bamford花園系列香氛蠟燭140g一個、天空系列室內擴香250ml一瓶、Bamford甯靜枕頭噴霧50ml 一瓶及Bamford木苔淡香精10ml一瓶，即日起至5月14日開放預訂。