大陸國台辦22日表示，只要海基會得到授權，向海協會確認堅持九二共識，兩會協商和聯繫機制就可恢復。陸委會對此指出，兩岸兩會協助服務兩岸人民、處理往來衍生的各項事務，不應有政治前提。

陸委會22日晚間透過書面強調，海基會是政府依據兩岸條例唯一授權處理涉及公權力的兩岸事務中介團體，主要任務在協商交流及為兩岸民眾提供協助服務。陸委會認為，兩岸交流互動應理性平等、相互尊重，不應以任何政治前提加以阻礙。

陸委會續指，中共當局以所謂「一中原則」、矮化台灣的「九二共識」，片面限縮海基會與海協會之互動對話，凸顯其將政治考量凌駕於民生之上，絲毫未顧及兩岸人民權益福祉。

陸委會最後說，海基會董事長李大維表達希望加強海基會與海協會互動與合作，務實解決雙方民眾遭遇的各種問題，完全是從增進兩岸人民利益與福祉出發。兩岸兩會為了協助服務兩岸人民、處理往來衍生的各項事務，本來就不應有政治前提，陸方藉政治因素刻意阻撓兩會往來，最終受害的是廣大的民眾。

海基會新任董事長李大維日前表示，海基會與海協會交流機制建立不易，期待兩會可以逐步展開互訪，海基會能夠及早赴陸。大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日對此表示，海協會與海基會協商與聯繫機制建立確實不易，理應倍加珍惜。

但朱鳳蓮也強調，雙方機制中斷停擺六年多，其中原因「眾所周知」，陸方的態度是明確的、一貫的，只要海基會得到授權，向海協會確認堅持「九二共識」這一體現一個中國原則的共同政治基礎，兩會協商和聯繫機制就可恢復。