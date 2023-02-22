台灣女星陳妍希和大陸男星陳曉因合作《神鵰俠侶》相識相愛，2016年登記結婚，育有1子「小星星」。陳妍希近日參加陸綜《半熟戀人2》，談及她跟丈夫的偶像都是劉德華，所以稱呼劉德華「老公」時，陳曉非但不在意，還感到開心。

大陸綜藝節目《半熟戀人2》最新一集中，第三期嘉賓約會中聊到情侶同頻率的話題，陳妍希拿自己跟陳曉當例子，透露兩人都很喜歡劉德華，「我常常也會開玩笑說『劉德華是我老公』，我老公聽到我這樣講，他也會很開心，就說我每次叫劉德華老公，每一句都喊在他的心坎上，因為他年少的時候，劉德華也是他的偶像。」

陳妍希最後下總結，她因為跟陳曉喜歡同一個偶像，不但彼此都很高興，夫妻關係也更加緊密。男主持人杜海濤調侃陳曉可能把老婆的話自動斷句成「劉德華，老公」，陳妍希聽了哈哈大笑，再度強調確實是因為喜歡同一個偶像，兩人的距離又變近了。

陳妍希加入陸綜《半熟戀人2》後，常常分享夫妻甜蜜的互動，透露陳曉愛吃重鹹，她的口味則較清淡，兩人外出用餐時，陳曉都會貼心地幫陳妍希試每一道菜，再告知：「這個可能太鹹了，你不能吃」、「這個你可以」，所以陳妍希不認為夫妻口味差異大是問題，只要想辦法協調，都能一起舒適的用餐。