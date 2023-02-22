大陸總理李克強2月22日主持召開大陸國務院常務會議，聽取大陸全國兩會建議提案辦理情況匯報，部署做好今年全國兩會聽取代表和委員意見建議工作；聽取落實涉企收費優惠政策和整治違規收費情況匯報，要求進一步鞏固整治亂收費成果。

會議指出，政府的權力來自人民。辦理全國人大代表建議和政協委員提案，是政府聽取民意、接受人民監督的要求，是科學民主決策的重要舉措。國務院對此高度重視，每年召開國務院常務會議聽取辦理情況彙報。

去年國務院部門辦理代表建議和委員提案1.4萬多件，過去5年累計採納代表和委員意見建議1.8萬多條，出台相關政策措施7800多項，推動解決一大批關係改革發展和人民群衆急難愁盼的問題。各部門把辦理建議提案作爲年度重點任務，形成較爲完善的規範制度，推動辦理成果轉化爲實實在在的舉措。

今年全國兩會在即，要認真聽取代表和委員意見建議。國務院部門負責人要列席或旁聽會議，各部門要多渠道主動與代表和委員溝通，國務院辦公廳要繼續安排工作人員現場旁聽意見建議。對關於政府工作報告的意見建議，要以高度負責的態度研究，把真知灼見體現到報告和實際工作中。

會議指出，去年直面市場形勢變化和市場主體需求，實施大規模退稅減稅降費、緩稅緩費等政策，幫扶市場主體尤其是中小微企業和個體工商戶渡難關，爲穩就業保民生、穩住經濟大盤發揮了關鍵支撐作用。

會議強調，各地區各有關部門著眼大局，以富有成效的工作和專項整治，推動階段性緩繳14項行政事業性收費和部分保證金等涉企收費優惠政策落地見效，專項整治涉及金額超過2100億元，同時查處涉企違規收費問題7700多個，已全部要求整改。

會議稱，當前經濟增長正在企穩回升，但仍面臨諸多挑戰，企業經營仍較困難，要把整治涉企違規收費與落實助企紓困政策、優化營商環境、激發市場活力緊密結合起來。已出台的穩經濟一攬子政策和接續措施中的一些減稅降費政策仍有發揮效應的空間，要深入抓好落實。堅決制止亂收費、亂罰款、亂攤派，健全長效監管機制。多措並舉提振市場預期，鞏固經濟增長企穩回升勢頭。