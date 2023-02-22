高雄市大寮區本月初發生一名72歲男騎士在路口準備左彎進巷弄時，遭到對向直行的機車撞翻，2車撞擊瞬間噴飛大量零件，連一人的安全帽都噴飛，所幸2人都僅手部骨折，驚悚事發過程全被一名外送員拍下，影片曝光網友紛紛說「想轉就轉都不用注意來車」、「直行車到底惹到誰」。

抖音帳號「foodpandasoga」日前分享一段影片，一處高架道路下方的道路上，一輛雙載機車準備左切進某處巷弄內，沒想到對向一輛高速行駛的機車竟迎面衝來導致相撞，兩車騎士與乘客當下都被撞倒地，車體零件與貨物噴濺四散，驚悚畫面曝光引發討論。

網友紛紛留言「好危险，都碎了呀」、「安全帽先噴掉在頭著地欸」、「轉彎車未禮讓」、「裝備噴光了」、「安全帽噴飛…現在人安全帽都不戴好 撞下去直接噴飛了」、「直行車到底惹到誰」、「88橋下，我有看到路邊兩台車」、「想轉就轉都不用注意來車」、「這麼遠還碰的好大聲」。

初步了解，事發在高雄市大寮區市道188線與六合路26巷口，72歲劉姓男騎士11日下午4點由市道188線西往北左轉六合路26巷，另一方為42歲黃姓男騎士，由市道188線東向西直行，雙方在路口發生碰撞，導致兩人手部骨折但沒有生命危險，無人酒駕，詳細肇事原因待調查。