大陸央視新聞用戶端22日報導，內蒙古自治區阿拉善盟孿井灘生態移民示範區新井煤業有限公司礦區22日午後發生山體滑坡。截至目前，事故已造成2人死亡、6人受傷、53人失聯。
大陸國家主席習近平對內蒙古阿拉善左旗此一露天煤礦坍塌事故，作出重要指示，要求千方百計搜救失聯人員，全力救治受傷人員，切實維護人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。
內蒙古阿拉善左旗新井煤礦發生事故 已救出被困人員8人。
報導稱，從內蒙古阿拉善盟宣傳部獲悉，2023年2月22日午後，阿拉善盟孿井灘生態移民示範區新井煤業有限公司礦區發生山體滑坡。截至目前，事故已造成2人死亡、6人受傷、53人失聯。
目前有救援隊伍8支、救援人員334人，各類救援器械車輛129台（輛），安全生產專家9名正在現場開展救援工作。已救出被困人員8人，其中，6人已送往醫院救治，2人已無生命體徵，救援工作正在持續進行中。
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