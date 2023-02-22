東港東琉碼頭日前發生一起小客車與計程車雙雙違停、導致司機右腳遭輾過的意外，所幸傷勢不嚴重。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

每到假日，東港東琉碼頭總是車水馬龍，而不少民眾或計程車司機為方便載客，常出現違停亂象，日前即發生一起小客車與計程車雙雙違停、導致司機右腳遭輾過的意外，所幸傷勢不嚴重，對此，警方為杜絕違停造成的車禍事件，近日將針對碼頭與華僑市場加強取締違規，確保用路人安全與交通順暢。

據了解，康姓計程車司機疑因不滿李姓民眾駕駛小客車臨停的地方妨礙到他排班載客，竟把計程車違停後下車與李姓駕駛理論，雙方發生口角後，李姓駕駛打算開車走人，不料當下小客車的前輪直接輾過康姓司機的右腳，所幸傷勢無大礙，但雙方就此鬧上警察局。

康姓司機不滿康姓駕駛，揚言向對方提出傷害告訴，對此，警方表示，只要民眾提出相關證據都會受理，但據調閱監視器察看，雙方都有違停狀況，將針對違規車輛進行舉發，依規定，在禁止臨時停車處所停車可開罰600至1200元。

東港警分局指出，為杜絕碼頭與華僑市場前的違停亂象，近期持續派員加強碼頭及華僑市場周邊違停勸導及取締違規停車勤務，呼籲民眾不要任意違規停車，以免被開單受罰。

警方表示，為避免任意停車影響東琉線交通船、華僑市場附近朝隆路段的停車秩序，建議民眾可將車輛停放華僑市場對面的立體停車場，以及漁市場內收費停車場，而若遇連續假期車位已滿，可將車輛停放進德大橋北端往鹽埔漁港兩側路旁，再徒步前往華僑市場，切勿貪圖一時方便而任意違停。