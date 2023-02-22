泰山再槓獨立董事，表示獨立董事杜英達於今年2月20日召開記者會，指稱「2022年度第三季僅賺幾百萬，卻花了1.2億元廣告費」，泰山澄清並非事實。

泰山表示，2022年度前三季個體營收為72億3850萬1000元，廣告費用占營收比率僅為1.9％，杜英達所述，顯非事實。

又依2018至2021年度財務報表統計資料顯示，營收淨額依序為68億1363萬6000元、68億3754萬3000元、71億4079萬5000 元、86億2271萬3000元，已呈現大幅度提升的趨勢。年度廣告費用占營收淨額比率依序為2.4％、2.4％、2.2％、1.8％，不增反減，且與其他食品業公司占比多為「1.8％至6.4％」相較，前開年度廣告費用已屬偏低，故而前開費用未逾合理範圍。

泰山表示，公司本業為食品產業，廣告費用是經營之必要開銷費用，而花費廣告費用也在合理範圍內，建議杜英達在執行職務時，應綜觀本公司整體格局效益，並詳細檢視歷年財報統計資料，而非執意扭曲單一數字，甚至信口雌黃、胡亂指控，以免淪為猛打烏賊戰的「落漆獨董」，而徒留笑柄，意圖干擾本公司業務的執行及運作，更是嚴重背離獨立董事忠實執行業務之正確表現。