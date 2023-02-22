大陸國台辦主任宋濤在北京會見新加坡外長維文，陸媒引述維文談話時稱，「新方將繼續恪守一個中國原則，反對台獨」。陸委會對此表示，據新加坡外交部的聲明，根本沒提到這些內容，批評大陸「操作不實宣傳」。

陸委會22日透過書面表示，根據新加坡外交部所發布的聲明，「根本沒有國台辦誆稱維文外長提到恪守『一中原則』、反對台獨等內容」。陸委會認為，中共慣常對國際社會操作不實宣傳，政府將持續揭露北京方面的謊言、充分說明我方政策，爭取國際支持。

陸委會強調，「兩岸互不隸屬」是台海現狀與事實，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，台灣的未來由2300萬台灣人民決定，中共無權置喙，其刻意向各方散布錯誤的「一個中國原則」等矮化台灣的主張，國際社會及台灣人民更從未接受。

此外，大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日表示，中共中央政治局常委王滬寧以及國台辦主任宋濤分別會見國民黨副主席夏立言一行，雙方重申堅持九二共識、反對台獨這一國共兩黨互信和交往的共同政治基礎。

陸委會對此回應，兩岸交流應秉持對等尊嚴、真正促進相互理解，不應片面設置任何政治前提，國共兩黨交流亦應符合台灣社會期待。中共當局定義「一中原則、謀求統一、接受一國兩制」的「九二共識」，今日國台辦記者會亦不承認我在野黨有所指的「一中各表」，國共兩黨在沒有共同認知，且遭中方矮化下仍相互呼應，台灣人民不會接受。

陸委會還批評，北京方面設置損害我主權、矮化台灣的政治前提及人為干預的交流限制與阻礙，並反覆以交流措施對台灣政黨分化操弄，不利雙方良性互動及確實保障雙方人民利益福祉。