女星米可白曾在兒童台當「葡萄姐姐」，近年她轉往戲劇圈耕耘，演技越發精湛，加上健康美的外型很受觀眾喜愛；身為愛狗人士的她，過去時常針對動物議題發聲，近日米可白分享一起案例，影片中飼主暴力對待寵物，讓米可白不禁直呼：「動保法該修法了吧！這樣的法規只會縱容更多加害者 ，根本無法保護這些受虐的孩子」。

近日有網友檢舉一名飼主以不當方式訓練寵物狗才藝，有民眾拍下該飼主訓練過程，並向家畜防治所檢舉，因寵物無明顯外傷且能維持正常生理狀態，尚未構成動保法虐待動物的條件，先以口頭告誡處理。女星米可白看到後也分享影片，希望能有更多人關注，她難過發聲：「只要狗狗沒外傷、沒斷手斷腳 、生理機能正常，主人就能繼續養，這法規是在保護他們還是加害他們？ 打成這樣不叫『虐待』嗎？這樣的飼養方式是『正當』的嗎？」

針對該起事件，米可白想到這些狗狗眼眶就紅了，並呼籲「動保法該修法了吧！這樣的法規只會縱容更多加害者 ，根本無法保護這些受虐的孩子」，她得知後感到很焦慮，米可白向《中時新聞網》透露有和飼主協商，希望對方能轉讓狗狗，她表示已經和對方達成共識會將其中兩隻狗轉交米可白，分別是影片中的黑狗爸爸和黃狗，之後會將狗狗養在狗園和進行送養，而飼主說另外兩隻狗已送給朋友養，但米可白後續還是希望能夠接手處理，她表示「我也是因為養了浪浪，更加關心這部分，希望這些孩子都有妥善的照顧」。