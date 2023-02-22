農委會主委陳吉仲今（22）日上午對外說明有關雞蛋價格飆漲及產量不足的原因，陳指出，蛋價現在改由養雞協會蛋價機制委員會決定，不過國民黨新北市議員葉元之晚間在臉書發文，痛批陳吉仲說謊，並稱接獲蛋商爆料，直指農委會在左右雞蛋價格。

葉元之指出，根據蛋商的爆料，不管是陳吉仲所稱過去制訂價格的台北蛋商公會，或是目前決定蛋價的養雞協會蛋價機制委員會，現今都無法調整雞蛋價格，所有價格都要農委會同意，葉也批評陳吉仲「說謊無恥」。

葉元之並表示，去年農委會要求蛋價凍漲一整年，還要求蛋商為了民進黨選情，配合降價一斤2元，企圖營造「農委會好棒棒」的政績，選後蛋商希望反映成本，回漲3元，但遭農委會要求只能漲2元，否則就會創下蛋價歷史新高。

葉元之認為，若利潤大幅下降，還有誰願意增加投資，擴充生產能量？因為農委會破壞市場機制，導致市場失靈，造成缺蛋且價格長期居高不下，永遠無法量增價跌，他同時對陳吉仲喊話：「無能就算了，最起碼做到不要說謊好嗎？無恥！」