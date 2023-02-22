美聯社22日報導，巴勒斯坦官員表示，以色列軍方在今天於約旦河西岸實施的逮捕突襲行動中，至少造成9名巴勒斯坦人喪生，97人受傷。

巴勒斯坦衛生部表示，死者中有一名72歲的男子。

以色列軍方於今天在其控制的約旦河西岸、納布盧斯市實施突襲行動，當地最近軍事活動相當頻繁。

以色列軍方證實了此次行動，但沒有提供進一步的資訊。

報導稱，這是約旦河西岸和東耶路撒冷這一年零星戰鬥行動中，最致命的暴力事件之一。今年約旦河西岸和東耶路撒冷已有50多名巴勒斯坦人被殺害。