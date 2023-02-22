美聯社22日報導，巴勒斯坦官員表示，以色列軍方在今天於約旦河西岸實施的逮捕突襲行動中，至少造成9名巴勒斯坦人喪生，97人受傷。
巴勒斯坦衛生部表示，死者中有一名72歲的男子。
以色列軍方於今天在其控制的約旦河西岸、納布盧斯市實施突襲行動，當地最近軍事活動相當頻繁。
以色列軍方證實了此次行動，但沒有提供進一步的資訊。
報導稱，這是約旦河西岸和東耶路撒冷這一年零星戰鬥行動中，最致命的暴力事件之一。今年約旦河西岸和東耶路撒冷已有50多名巴勒斯坦人被殺害。
美聯社22日報導，巴勒斯坦官員表示，以色列軍方在今天於約旦河西岸實施的逮捕突襲行動中，至少造成9名巴勒斯坦人喪生，97人受傷。
巴勒斯坦衛生部表示，死者中有一名72歲的男子。
以色列軍方於今天在其控制的約旦河西岸、納布盧斯市實施突襲行動，當地最近軍事活動相當頻繁。
以色列軍方證實了此次行動，但沒有提供進一步的資訊。
報導稱，這是約旦河西岸和東耶路撒冷這一年零星戰鬥行動中，最致命的暴力事件之一。今年約旦河西岸和東耶路撒冷已有50多名巴勒斯坦人被殺害。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。