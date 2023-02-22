新屋永安海螺文化體驗園區備用停車場路線。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市新屋區綠色隧道替代道路。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

228連假即將到來，桃園市楊梅警分局為紓解連續假期車潮，依往年經驗整理出連假期間返鄉旅遊交通重點，讓駕駛人有充足資訊因應。配合高公局規畫高乘載等重點交通疏導措施，高乘載管制時間、路段為2月25日上午6時至12時，國1內湖至頭份、國3木柵至香山各交流道南向入口匝道高乘載管制。楊梅警方管制匝道為楊梅交流道、幼獅交流道，替代道路線為台1線、台15線及台61線等。

楊梅警分局表示，高乘載管制時段可駛入車輛為救護車輛（含捐血車及血液運送車）、大客車、計程車（含多元化計程車）、持身心障礙證明、孕婦證明（駕駛人或乘客，須出示孕婦健康手冊及附照片身分證明）、乘載3人（含）以上小型車。另台灣中油及其他石化公司油品制式油罐車輛、郵局郵務車輛、地方政府所屬垃圾車可不受管制。

警方也提醒駕駛人，可利用深夜暫停收費時段避開車潮，暫停收費時段為2月25至28日每日深夜0時至凌晨5時。警方提醒民眾出門前先利用手機APP「桃園輕鬆GO、高速公路1968」等查詢道路狀況，提早出門，避開易壅塞路段、時段，減少等候時間。

楊梅警分局提到，連假期間欲前往新屋綠色隧道遊玩的民眾，可於台61線轉觀海路二段（台61線與深圳路口）前往；欲前往海螺文化體驗園區的民眾，則可利用台61線橋下停車場（台61線永安漁港出口）停放車輛後，沿濱海路永安段251巷步行約10分鐘即可至海螺文化體驗園區，既可避開車多路段，沿途也可欣賞海岸風景。

另外楊梅警分局為因應出遊人車潮，針對永安漁港、海螺文化體驗園區、新屋綠色廊道之周邊道路，提前規畫交通疏導措施，於重要幹道路口派員加強疏導外，並加強路況巡邏查察，及運用交通器材將車輛有效分流及管制，善用電台廣播系統提醒用路人耐心等候及改道，另派義交於重要路口協助導引車流。 警方呼籲，請民眾遵守警察同仁及義交的指揮，以有效疏導車流，維護行車順暢。