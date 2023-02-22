音樂學習新增案件量排第二。（圖／業者提供）

每年開春，大家對新的一年總是充滿希望，也最積極學習，接案平台 PRO360達人網統計，2023年1~2月的案件量，新增案件最多的為「健身運動」類，其次是「語言學習」和「音樂學習」，其他包括「居家裝潢」，和「駕駛課程」也很熱門。

PRO360達人網董事長李倫家表示，不少上班族都會為新年寫下新希望，加上過年大吃大喝，因此年後通常都會立志運動減肥，因此年初尋找健身教練或羽球老師的案件最多。其次學英文、學樂器，也是很多人最常設定的新目標，總希望有一技之長，為未來職涯或人生加分。

2023年初熱門案件排行。（圖／業者提供）

特別的是，想要學駕駛的人也不在少數，李倫家指出，許多人一成年就會去考駕照，頗有儀式感，不過近年發現，不少中壯年也紛紛投入學重機的行列，甚至想要騎重機環島，因此相關的案件需求量也有增加的趨勢。

前五名中，唯獨第四名的「居家裝潢」非學習類案件，是為新家換新貌，不管是搬新家裝修，或是舊屋翻新，居家裝潢長年的需求量都很大，一旦居家環境換新，彷彿氣場運勢也都跟著變好了。

李倫家指出，不管運動健身或是新技能的學習，都在於持之以恆，若在接案平台找到合適的老師，也可以以長期課程來洽談，或許也能談到比較實惠的價格。